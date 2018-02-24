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Buradasınız : » » Çeyrek altın için 151 adet çöp şiş yedi

Çeyrek altın için 151 adet çöp şiş yedi

Denizli’de gittiği restoranda çeyrek altın ödülü için yarım saatte 151 adet çöp et şiş yiyen Elif İşeri, rekor denemesinden sonra 3 gün bir şey yiyemediğini söyledi.

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Çeyrek altın için 151 adet çöp şiş yedi

Denizli'de Mehmet Kaya'ya ait restoranda geçtiğimiz yıl bir erkek müşterinin "Ben 190 çöp şiş yerim" iddiasıyla başlayan gelenek ilginç görüntülere sahne oluyor.

Restoran yönetimi, söz verdiği miktarı yiyebilen müşteriyi çeyrek altınla ödüllendirirken, sözünde duramayan ise yediği yemeğin faturasını ödeyerek restorandan ayrılıyor.

Restoranın son müşterisi "Ben 151 çöp şiş yiyebilirim" diyen Elif İşeri isimli kadın oldu. 

“Çöp şişleri yerken çok zorlandım”

151 çöp et şişi yiyen İşeri, fikrin bir inatlaşma ile ortaya çıktığını kaydederek, “Oğlumla ‘yersin, yiyemesin’ söylemi sonrası inatlaştık. Çöp şişleri yerken çok zorlandım. İlk 15 dakika normaldi ama son 10 dakika çok zorlandım. Çiğniyorum ama yutamıyorum. Su ve ayran ile yutmaya çalıştım. Yerken iş yeri sahibi ve çalışanlarının da yiyebileceğim konusunda büyük destekleri oldu” diye konuştu.

“İlk defa hayatımda bu kadar yemek yedim”

Rekor denemesinin sonrasında da çok zorlandığını ve 3 gün boyunca yemek yiyemediğini dile getiren İşeri, “sonrası vahimdi 3 boyunca hiçbir şey yiyemedim. Ertesi gün zaten hiç halim yoktu çok halsizdim. Zaten çok fazla yemek yiyen bir insan değildim. Hatta yerken de söyledim kendi rekorumu kendim kırdım orada. İlk defa hayatımda bu kadar yemek yedim. Yediğim etin miktarı 1,5 kilogrammış. 3 gün boyunca yemek yemedim, 3. günün akşamı sadece yarım kase çorba içtim. O gün gece sabaha kadar uyuyamadım ama yedim” dedi. 

Kaynak: İHA

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