'Büyük direnişi' kalem ucuna işledi

Dünyadaki acılar, hakısızlıklar ve zulümlere karşı yaptığı eserleriyle tanınan Bosnalı heykeltıraş Jasenko Djordjevic, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yıl dönümüne özel olarak Türk halkının o geceki büyük direnişini de kalem ucuna işledi.

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde yaşayan ve kalem ucuna yaptığı minyatür figürlerle bilinen Djordjevic, insan ve adalet odaklı konularla ilgili yaptığı çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Daha önce kalem ucuna Aylan bebek ve Srebrenitsa çiçeği gibi anlamlı konuları işleyen Djordjevic, bu kez de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla Türk halkının direnişini simgeleyen sembol resimlerden birini kalemine nakşetti.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Elif Öztürk'ün çektiği, elinde Türk bayrağı bulunan adam figürünü kalem ucuna işleyen Djordjevic, altına ise hain darbe girişimini ve milletin buna karşı direnişini simgeleyen tarih olan "15 Temmuz" ifadelerini yazdı.

"Türkiye'deki darbe girişimi asla yaşanmamalıydı"

"Küçük dünyam" olarak nitelendirdiği kaleme acıları ve umutları aynı anda sığdıran Djordjevic, "15 Temmuz direnişi" adını verdiği çalışması hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Djordjevic, kimi zaman dünyada insanlara ve milletlere dokunan belirli konuların yaşandığını belirterek, insanları etkileyen bu olayları sanatçıların işlemesinin bir görev olduğunu dile getirdi.

Bu gibi olaylarda bir sanatçı olarak sadece eserler üretmek değil, sosyal yaşamda da daha bilinçli bir tutum sergilemek gerektiğini belirten Djordjevic, dünyada yaşanan gelişmelere karşı empati kurmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Djordjevic, sanatçıların ortaya koydukları eserlerle adeta "insanların sesi" olduklarını ifade ederek, bu manada sanatçıların sadece kendi ülkelerinde değil, uluslararası alanda yaşanan sorunlara da kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Dünya üzerinde çok fazla acı ve adaletsizliğin yaşandığını anlatan Djordjevic, "Aylan bebek dramı, Srebrenitsa, Türkiye'deki darbe girişimi ve bu gibi içinde adaletsizlik, zulüm ve acı taşıyan olaylar asla yaşanmamalıydı." diye konuştu.