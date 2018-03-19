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Buradasınız : » » Bursalı dağcı, eksi 40 derecede Avrupa’nın zirvesine tırmandı

Bursalı dağcı, eksi 40 derecede Avrupa’nın zirvesine tırmandı

Bursalı dağcı Halit Çelik, Rusya'da bulunan ve Avrupa'nın en yüksek noktalarından biri olan buzullarla kaplı Elbruz Dağı'na tek başına tırmandı.

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Bursalı dağcı, eksi 40 derecede Avrupanın zirvesine tırmandı

Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi Halit Çelik, 10-14 Mart tarihleri arasında yaptığı tırmanışla, 5 bin 642 metrelik Elbruz Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı.

Çelik, eksi 40 derecede gerçekleşen tırmanışta, arkadaşı Ayşe Arabacı ile 4 bin 300 metredeki kamplarında, hava muhalefeti nedeniyle 3 gün beklemek zorunda kaldı.

4 bin 800 metreye ulaştıklarında ise Ayşe Arabacı, ayağında donma tehlikesi yaşamasından dolayı tırmanışı yarıda bırakarak kamp alanına dönme kararı aldı.

Arabacı'dan ayrılan Çelik, tek başına 10 saatlik tırmanışın ardından 5 bin 642 metrelik Elbruz Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı.

Kaynak: İHA

Etiketler: bursa, dağcı, rusya
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