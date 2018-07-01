Ayaklarıyla onlarca resim yapan Ayşe Işık şimdi de kitap yazdı

5 yaşında geçirdiği kaza sonucunda iki kolunu kaybeden, ayaklarıyla yaptığı resimlerle onlarca sergiye imza atan ressam Ayşe Işık, Muğla Bodrum'da "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı kitabı için imza günü düzenledi.

32 yaşındaki Ayşe Işık, 33'üncü sergisinin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Bu benim ilk kitabım. İki yıldır kitabımla ilgili etkinlikler yapıyorum. Kitabımda hayatımı anlattım. Kimseye muhtaç olmamak için ayak parmaklarımı kullanmayı öğrendim. Her işimi kendim yapıyorum. Resim dışında da ihtiyaçlarımı yapıyorum. O yüzden rahatım" dedi.

İnsanların yorulduğunu düşündüğünü anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Aslında hiç yorulmuyorum. Boş zamanlarımda resim yapıyorum. Bugüne kadar yüzlerce resim yaptım. Boş kaldığım zaman resim yapıyor, ikinci kitabıma hazırlanıyorum. Çok etkilendiğim manzaraları mutlaka evde yapıyorum."

Ayşe Işık, daha sonra "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı kitabını ayağıyla imzalayarak, okuyucularına sundu.

Bir hafta açık kalacak sergiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA