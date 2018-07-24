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Asırlık tırpan geleneği yaşatılıyor

Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere dağlık alanlarda tırpanla ot biçme geleneği yüzyıllardır yaşatılıyor. Biçilen otlarla kış aylarında hayvanların besi ihtiyacı karşılanıyor.

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Asırlık tırpan geleneği yaşatılıyor

Türkiye’nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde vatandaşlar tarlalarını biçmeye başladı. 

İlkbaharda havaların oldukça yağmurlu olması nedeniyle geçmiş yıllara göre bereketli olan tarım arazileri çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Biçilen otlarla hayvanların yem ihtiyacı karşılanıyor

Kışın hayvanlarının yem ve besi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, ovalık alanları biçerler ve teknolojik aletlerle biçiyor. 

Yüksek kesimlerde biçerlerin giremediği yerler ise imece usulü tırpanlarla biçiliyor.

Bir yandan kış için hazırlıklara başlayan besiciler, bir yandan da unutulmaya yüz tutan tırpan ile ot biçme geleneğini yaşatmaya çalışıyorlar.

Çiftçiler imece usulü ile otlarını biçiyorlar

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte tarım arazilerinin yolunu tutan çiftçiler imece usulü olarak gruplar halinde tırpanlarla otlarını biçiyor. Bölgede birçok vatandaş ise 120 lira yevmiye karşılığında çiftçilere çalışıyor. 

Kaynak: İHA, AA

Etiketler: tırpan, ot biçme, doğu anadolu
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