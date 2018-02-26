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Artvin'de bulutlar üzerinde yolculuk

Artvin'de Hopa-Borçka karayolunun 690 rakımlı Cankurtan Dağı mevkisinde zirveyi kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara, güzergahı kullanan sürücüleri büyülüyor.

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Artvinde bulutlar üzerinde yolculuk

Görenlerin "yeryüzünde cennetten bir köşe" olarak adlandırdığı Artvin, tarihi kilise ve köprüleri, tepeleri, her daim karlı dağları, krater gölleri, zengin fauna ve florası, yemyeşil yaylaları ve ormanların arasında yer alan gölleriyle alternatif turizmde tercih edilen iller arasında bulunuyor.

Doğal güzelliğiyle ön plana çıkan kent, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarına birbirinden farklı olanaklar sunuyor.

Hopa-Borçka karayolu güzergahında, 690 rakımlı Cankurtaran Dağı'nda bulutların üzerinde gün batımını izleme şansı yakalayan sürücüler, araçlarından inerek gördükleri manzarayı ölümsüzleştiriyor.

Sertaç Şentürk, Artvin'den Hopa'ya doğru seyahat ettiğini belirterek, "Artvin'den Hopa'ya doğru seyir halindeydim, sanki deniz dağla karışmış gibi bir görüntü gördüm. Çok güzel, çok büyülendim. Durup bir fotoğrafını çekeyim dedim. Böyle bir manzara ile çok nadir karşılaşıyoruz." dedi.

Mehmet Özaydın ise Cankurtaran mevkisinde gördüğü manzara karşısındaki duygularını dile getirerek, "Belki yıllardır böyle bir şey görmemiştik. Sanki Hopa'daki deniz buraya çıkmış vaziyette. Bu muhteşem manzarayı ölümsüzleştirmek için cep telefonumla fotoğrafını çektim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: hopa, cankurtaran dağı, bulut, boçka, artvin
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