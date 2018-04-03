Ankara'da öğrencilere ücretsiz 1 ton meyve dağıtıldı

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nazan Şener, 7 Nisan Dünya Sağlık Haftası kapsamında "Meyve Şenliği" düzenleyerek, öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Meyve tüketiminin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlatan Şener, genç nesillerin düzenli meyve tüketme alışkanlığı kazanmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Şener, 1200'den fazla öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte bir ton meyvenin ücretsiz dağıtıldığını belirtti.

Öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor

Her yıl Dünya Sağlık Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Şener, "Öğrencilerimizi sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlamak istiyoruz. Bunun için öğrencilerimizin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaları ve düzenli meyve, sebze tüketmeleri de önem taşıyor. Bu yıl da Dünya Sağlık Haftası kapsamında böyle bir etkinlik yaptık" dedi.

Kaynak: AA