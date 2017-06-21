56 metre uzunluğundaki lüks yat Bodrum açıklarına demirledi

"Queen Mavia" isimli lüks yat, Bodrum ilçesi açıklarına demirledi.

Birleşik Arap Emirliklerinin en büyük şirketlerinden Bin Jabr Grup Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Saeed Bin Jabr al Suwaidi'ye ait olduğu öğrenilen 56 metre uzunluğundaki yat, ilçeye geldi.

Bodrum'da Karaada önlerine demirleyen 2001 yapımı yat, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

Yatta görevli sürat botları zaman zaman kıyıda tur atarak, yata ikmal yaptı. İş adamı Suwaidi'nin "Queen Mavia"da olup olmadığı konusunda bilgi verilmezken, yatın bir süre daha ilçede kalacağı öğrenildi.