  • 23 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.936
    EURO 4.849
  • BIST 117110.25
    ALTIN 168.111
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 104 yaşındaki Nazile ninenin okuma azmi

104 yaşındaki Nazile ninenin okuma azmi

Ordu'da yaşayan 104 yaşındaki Nazile Köklükaya, okuma yazma seferberliğine katılarak, kursa yazıldı. Asırlık ninenin azmi görenlere parmak ısırttı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Nazile Köklükaya 6 oğlu, 100'e yakın torunu var. Tam 104 yaşında asırlık bir nine.

Ordu'da yaşıyor. Onu görenler sadece yaşından dolayı şaşırmıyor. Çünkü Nazile nine, doğum gününde okuma yazma kursuna başladı. 

O, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan´ın başlattığı okuma yazma seferberliğinin en yaşlı üyesi.

Nazile nine çok istemesine rağmen okula gidememiş. Asırlık çınar, "Gücümüzün yettiği kadar yani yapabildiğimizi yaparız. Cumhurbaşkanımızdan Allah bizi geri koymasın, onun çizgisinde yürüyoruz."  diyerek anlatıyor okuma yazma hevesini.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: seferberlik, okuma yazma, nazile köklükaya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER