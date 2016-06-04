Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, harçlıklarıyla sahipsiz bir köpek ile 10…

Google, kış başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık için "doodle"…

On Numara oyununun 750'nci hafta çekilişi yapıldı.

Konya'da, doğumdan sonra gelişme geriliği tanısı konulan ve çevresinde…

Aksaray'da öğretmenlik yaptığı köy okuluna 2 yıl sonra müdür olarak…

Gaziantep mutfağının geleneksel yemeği ve kış kahvaltılarının olmazsa…

Uşak'ın Yoncalı köyünde, "15 Temmuz Şehitleri Ormanı" ve "15 Temmuz…

Hüseyin Çokan yaşlılığına rağmen hem mesleğini sürdürmek hem de…

16.12.2016