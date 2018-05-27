Zirvelerin süsü: Düğün çiçekleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimli bölgeleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla sarı tonlardaki düğün çiçekleriyle süslendi.

Genellikle bin 500 rakımın üzerindeki alanlarda, on binlerce dönüm araziye yayılan düğün çiçekleri, görülmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Yöre halkı arasında "doğanın süslenmesi" olarak kabul edilen düğün çiçeklerinin açması, yüksek kesimli bölgelerde de baharın gelişi olarak nitelendiriliyor.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, Iğdır, Ağrı ve Kars'ın da içinde bulunduğu bölgenin flora olarak çok zengin olduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla floranın rengarenk çiçeklerle süslendiğini aktaran Türkoğlu, "Bu çiçekler arasında en sık görülen türlerden biri düğün çiçeğidir. Bu çiçek güzel pençeli çiçeklerdendir, yaprakları maydanoz yaprağına benzemektedir. Çiçekleri katmerli ya da yalnızca kat olup kendisine has bir kokusu vardır" dedi.

Doğaseverlere davet

Bölgede yetişen bu çiçeklerin birçok yaban hayvanının da besin kaynağı olduğunu anlatan Türkoğlu, şunları söyledi:

"Düğün çiçeği, düğün çiçeğigiller (Ranunculaceae) familyasından Ranunculus cinsini oluşturan yaklaşık 400 kadar türü bulunan otsu bitki türlerinin ortak adı. Genellikle mart, nisan ve mayıs aylarında çiçek açan düğün çiçekleri yaz boyunca geniş koloniler oluşturarak alanı işgal eder. Düğün çiçeklerinin kapladığı doğal alanlar görülmeye değer, adeta görsel bir şölen haline geliyor. Doğaya ilgi duyanların görmesi gerektiğine inanıyorum."

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Tanyolu Köyü'nün muhtarı Kemal Artan ise, "Keşke her zaman böyle yaylalarda olsak. Yaylaya geldiğimiz zaman gitmek istemiyoruz. Her taraf çiçek, yeşillik. Herkes gibi gibi bu doğal ortamda yaşamayı seviyoruz. Bütün insanlarımızı buraya davet ediyorum, burayı görsünler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA