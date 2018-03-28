  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Yüksek kalorili yiyecek ve içeceklerin reklamları yasaklanıyor

RTÜK cips, kola, şekerleme, gazlı içecekler gibi ürünlerin reklamlarının çocuk programlarında ve kanallarında yayınlanmasını sınırladı.

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Yüksek kalorili yiyecek ve içeceklerin reklamları yasaklanıyor

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aşırı tüketildiğinde sağlığı olumsuz etkileyen yiyecek ve içeceklerin reklamlarına yasak getirdi.

Sağlık Bakanlığı reklamlarda yer alacak yiyecek ve içecekleri kategorilere ayırdı. Cips, çikolata, gofret , şekerleme gibi çocukların sevdiği bu ürünler artık kırmızı listede. 

Yasak çocuk programlarına ve kanallarına has 

Çocuk kanallarında ve çocuk programlarında bu ürünlerin reklamları artık yer almayacak.

RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, "Yasak kanalların tamamına değil televizyonlarımızın sadece çocuk kanallarına ve çocuk programlarına has. Amaç çocukların korunması obeziteye gitmemeleri" dedi.

Çikolata, cips kırmızı listede

Kırmızı listede yer alan ürünlerin reklamına izin verilmeyecek. Reklamların 15 gün içinde yayından kaldırılması gerekiyor.

Reklamı yasaklananlar ürünler şöyle:

1.Çikolata, şeker ve şekerlemeler
2.Bisküvi ve kekler, gofretler
3.Cipsler, çerezler
4.Meyve suları, gazlı içecekler
5 Enerji içecekleri
6.Dondurma, yenilebilir buzlar

Turuncu listedeki ürünler ise içeriğindeki yağ, tuz ve şeker oranlarına göre değerlendirilecek.

İzin verilen sınırı geçmeyen gıdaların reklamı yapılabilecek. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: yüksek kalorili yiyecekler, rtük, reklam yasağı
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