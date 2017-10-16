Yeni milli füze 'ATMACA'nın ilk atışı gerçekleştirildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Teknik Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 8. Deniz Sistemleri Semineri'nde yaptığı konuşmada, geçmişte kendi mühendisine, işçisine olan güven eksikliğinin bu dönemde ortadan kalkmasıyla savunma sanayisinin adeta şahlandığını ve gelecekte uluslararası alanda önemli bir oyuncu haline geleceğini söyledi.

Türkiye'nin gemi dizayn ve entegrasyonunda dışa bağımlı olmaktan çıktığına işaret eden Çakır, deniz sistemlerinde birçok teknolojinin millileştirildiğini, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Çakır, güdümlü mermide kısa zamanda ulaşılan hedeflerin Türkiye'nin bu konuda da uluslararası alanda lider ülkelerden biri olacağını gösterdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Atmaca projesini hepimiz yakından takip ediyoruz, ilk atışları yapıldı. Önümüzdeki sene gemi platformundan atışlar gerçekleştirilecek. Harpoon'un yerine koymayı planladığımız Atmaca güdümlü mermisinin Harpoon'dan daha üstün kabiliyetli, uzun menzilli, daha üstün yeteneklere sahip bir mermi olmasını amaçlıyoruz. Bundan da kuşkum yok, en kısa zamanda gerçekleştireceğiz."

Çakır, deniz sistemlerinde elde edilen başarıların milli tank ve milli muharip uçak hamlelerinde önemli rol oynadığını söyledi.

Milli gemisavar füzesi

SOM füzesinde de kullanılan TR40 motorlarıyla güçlendirilen ATMACA füzesi ile ilk test atışlarını geçen sene gerçekleştirildi. İleriki dönemlerde Milli üretim Kale 3500 turbojet motoru kullanması planlanıyor.

ATMACA füzesi, ilk olarak HAVELSAN tarafından geliştirilen GENESİS Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem Sınıfı Korvetler ile Gabya Sınıfı firkateynlerde kullanılacak. Bunun yanında Harpoon füze sistemini kullanan diğer gemi ve denizaltılarında ATMACA füzesi ile donatılması hedefleniyor.

ATMACA füzesi denizde asgari 200+km uzaklıktaki hedefleri vurabilecek. Bunun beraber ATMACA seyir halindeyken Data-link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. ATMACA’nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

ATMACA Füzesi savaş gemilerini ve diğer transport gemilerini vurmak için güdüm teknolojisini kullanacak ve donanmaya yeni bir saldırı sistemi kazandıracak.

2018’de tamamlanması planlanan ATMACA füzesinin çalışmalarında sona yaklaşıldı. Sistem tamamlanmasıyla beraber Milli savaş gemilerine entegre edilecek.

Yerli olarak geliştirilen ATMACA Gemisavar füzesi 2018 yılında seri üretime girmesi planlanıyor.

ATMACA Füzesi Özellikleri

- Çapı: 350mm

- Kanat Açıklığı:~1.4m

- Uzunluğu:~6m

- Ağırlığı:~800 kg

- Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı

- Motor Tipi: TR40

- Menzil:200 km Sınıfı

- Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL

- Arayıcı Başlığı: Bant Aktif RF

- Sürati: Mach 0.8/0.85

- Üretici Firma: Roketsan, Türkiye