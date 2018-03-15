  • 15 MART 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.896
    EURO 4.814
  • BIST 117746.98
    ALTIN 165.688
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yargı FETÖ'yle mücadeleye hız verdi: 402 bin işlem yapıldı

Yargı FETÖ'yle mücadeleye hız verdi: 402 bin işlem yapıldı

Geçen yılın Temmuz ayından bu yana darbe girişimi ve FETÖ'ye üyelik nedeniyle işlem yapılan kişi sayısı 171 bin 970'e yükseldi. Bu gün itibariyle toplam sayı ise 402 bin oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Yargı FETÖyle mücadeleye hız verdi: 402 bin işlem yapıldı

Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar ile mahkemeler tarafından yapılan kovuşturmalarla FETÖ'ye ağır darbe vuruldu. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Geçen yıl Temmuz ayı itibariyle işlem yapılan kişi sayısı 171 bin 970'e ulaştı.

FETÖ ile mücadele kapsamındaki yargılamalarda büyük öneme sahip soruşturma ve kovuşturma aşamalarında işlem yapılan kişi sayılarında son 8 ayda artış görüldü.

Örgüte üyelikten ve darbe girişiminden işlem yapılan kişi sayısı bugün itibariyle 402 bine yükseldi. 

Kaynak: AA

Etiketler: yargı, toplam sayı, soruşturma, fetö, Başsavcılık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER