Yargı FETÖ'yle mücadeleye hız verdi: 402 bin işlem yapıldı

Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar ile mahkemeler tarafından yapılan kovuşturmalarla FETÖ'ye ağır darbe vuruldu. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Geçen yıl Temmuz ayı itibariyle işlem yapılan kişi sayısı 171 bin 970'e ulaştı.

FETÖ ile mücadele kapsamındaki yargılamalarda büyük öneme sahip soruşturma ve kovuşturma aşamalarında işlem yapılan kişi sayılarında son 8 ayda artış görüldü.

Örgüte üyelikten ve darbe girişiminden işlem yapılan kişi sayısı bugün itibariyle 402 bine yükseldi.

Kaynak: AA