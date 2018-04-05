  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Van polisinden uyuşturucu imalathanesine baskın

Van polisinden uyuşturucu imalathanesine baskın

Van'da uyuşturucu imalathanesine özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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Van polisinden uyuşturucu imalathanesine baskın

Van İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin müşterek planlı çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesi Doğangün köyünde uyuşturucu madde imalathanesi bulunduğu tespit edildi.

Özel harekat polisi destekli biri eroin imalathanesi olmak üzere 3 ayrı adreste yapılan operasyonda; 3 adet sanayi tipi ocak ve 3 adet büyük tüp, 1 adet dijital terazi, çuvallar içerisinde 113 paket halinde 120 kilo 305 gram eroin maddesi, 3 adet kazan içerisinde 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 7 bidon içerisinde 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi, 2 torba halinde 22 kilo 640 gram toz soda, 2 adet filtreli yüz maskesi, 1 adet A-K 47 marka piyade tüfeği ile iki adet şarjörü, 45 adet dolu fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, konuyla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldı.

Van polisi 3 ay içerisinde toplam 1.5 tonun üzerinde eroin maddesi ele geçirdi. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: Van, uyuşturucu operasyonu, eroin
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