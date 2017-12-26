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Türkiye şehitlerini uğurladı

Ağrı'da su kuyusundan sızan gazdan şehit olan İdris Güleç'in cenazesi memleketi Van'a gönderildi. Irak'ta şehit olan Ferhat Muratoğlu'nun cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi.

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Türkiye şehitlerini uğurladı

Ağrı'da kapalı cezaevindeki su kuyusunun sızdırdığı gazdan şehit olan asker İdris Güleç'in cenazesi, memleketi Van'a gönderildi.

Şehit asker, İdris Güleç için Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehidin naaşı, törenin ardından toprağa verilmek üzere helikopterle memleketi Van'a gönderildi.

4 Aralık'ta Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundaki gaz sızıntısı sebebiyle, 45'i asker 51 kişi zehirlenmişti.

Er İdris Güleç, durumu ağır olan 2 askerden biriydi.

Şehit er Muratoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Öte yandan, Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının "kazaen" patlaması sonucu şehit düşen 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Muratoğlu için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. 

Törene şehidin babası Şener Muratoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ve Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (solda) ile milletvekilleri, şehit ve gazi yakınları, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari şehitlerine veda

26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam Şemdinli'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu.

Evli ve bir çocuk babasıydı. Memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Bir diğer Hakkari şehidi Orkun Çil için de Adana'nın Ceyhan ilçesinde tören düzenlendi.

26 yaşındaki uzman Çavuş Orkun Çil evli ve 1 çocuk babasıydı.

AA/TRT Haber

Etiketler: Van, İdris Güleç, cenaze, ağrı
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