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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Konya'da gösteri uçuşu düzenledi.

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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemek isteyen çok sayıda kişi, Türkiye'nin havacılık temalı ilk parkı olan Türk Yıldızları Parkı'na akın etti.

TÜRK YILDIZLARI VE SOLOTÜRK'ÜN NEFES KESEN GÖSTERİ UÇUŞU İÇİN TIKLAYINIZ...

İlk olarak başarısını uluslararası yarışmalarda kanıtlamış, cesur ve estetik hareketleriyle bilinen SOLOTÜRK uçakları havalandı. İki pilotun gerçekleştirdiği hareketler izleyenlerden alkış aldı.

Gösterinin ardından, Konya semalarında yükselen Türk Yıldızları'nın gösterisi ise nefes kesti. Uçaklar, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişimi, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketleri sergileyerek gökyüzüne kalp figürü çizdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, burada yaptığı konuşmada, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın pilot ve komutanlarını tebrik etti.

Gösterileri izlerken heyecanlandığını belirten Akyürek, şunları kaydetti:

"SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Türkiye’nin gururu olmakla birlikte Konya'mızın da bir markasıdır. Tarihte şanlı ordumuz birçok büyük destana imza atmıştır. Bugün de sınırlarımızı korumak için Mehmetçik'imizin mücadelesi sürüyor. Bir destan daha yazılıyor. Kahraman askerlerimize yakışan da budur."

Kaynak: AA

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