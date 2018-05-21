TRT Türk, yayın hayatına yeniden başlıyor

TRT Türk yeniden doğuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi Bosna Hersek'te verdi.

Uzun süren çalışmaların ardından TRT Türk yayın hayatına önemli değişikliklerle tekrar başlayacak.

Yurt dışında yaşayan soydaşların sesi olmayı kendine amaç edinen TRT Türk, Eylül ayında yepyeni programlarıyla izleyiciyle buluşacak.

Yayınlarda özellikle yurtdışında yaşayan Türk toplumunun sorunları ele alınacak, çözüm önerileri gündeme getirilecek.

Türk toplumunun milli manevi değerlerini korunması ve yaşatılmasıyla ilgili programlar başı çekecek.

Başta Avrupa ve Balkanlar olmak üzere Amerika'dan Avusturalya'ya kadar uzanan coğrafyada Türk toplumu ve akraba topluluklarına hitap edecek olan TRT Türk, TRT'nin kaliteli yapımlarını da gurbetçilerle buluşturacak.

Diriliş Ertuğrul, Kut-ul Amare ve Payitaht Abdulhamit gibi TRT'nin ilgiyle takip edilen dizileri TRT Türk ekranlarına da taşınacak.

Kadın ve ailelere yönelik kaliteli programlarla gurbetçilerin Türkiye'yle olan ilişkilerinin sağlamlaştırılması sağlanacak.

Kaynak: TRT Haber