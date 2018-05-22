Trakya Üniversitesi Kampüsü, müze ziyaretçisi turistlerin ilgisini çekiyor

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu yerleşke, öğrencilerin yanı sıra müze ziyaretçisi turistlerin de yoğunluk oluşturduğu bir alan olarak öne çıkıyor.

Karaağaç Yerleşkesi'nde yer alan Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesi, Güngör Arıbal Sergi Salonu, Edirne Tren Garı, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi gar binası ve Lozan Anıtı tarih meraklılarını kendisine çekiyor.

Sultanlar şehri Edirne'yi ziyarete gelenler, Karaağaç Yerleşkesi'ndeki girişi ücretsiz müzelere uğramadan gitmiyor. Müzeleri ziyaret edenler özellikle kara tren ve Lozan Anıtı önünde mutlaka fotoğraf çektiriyor.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, müzeciliğe çok önem verdiklerini söyledi.

Üniversite bünyesindeki Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin bir prestiji haline geldiğini belirten Tabakoğlu, şunları söyledi:

"Bu müzemizle birlikte, Karaağaç'ta çok güzel tarihi bir binamız var mimar Kemaleddin eseri. Ve orası Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılıyor. Bu yerleşkede Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, Edirneli sanatçı İlhan Koman'ın resim ve heykel müzesi, kıymetli sanatçımız Güngör Arıbal'ın bize devrettiği eserlerden oluşan sergi salonu yer alıyor. Karaağaç yerleşkesini olduğu gibi müzeler kampüsü haline getirmek istiyoruz. Kültür sanat anlamında Edirne'ye ciddi katkısı olacaktır. Müzelerimiz özellikle hafta sonunda yoğun ilgi görüyor."

Karaağaç yerleşkesindeki müzelerin ücretsiz ziyaret edilebildiğini söyleyen Tabakoğlu, "Ayrıca Lozan Anıtı ve tren garımız da önündeki treniyle bir ilgi odağı oldu. Herkesin mutlaka fotoğraf çektirmeden gitmeyeceği bir mekan halindedir. Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sergileri de aynı zamanda Edirne'nin tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor" dedi.

Tabakoğlu, en fazla müzeye sahip üniversite olma yolunda çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

"5 ayda 85 bin ziyaretçi"

İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesi Sorumlusu Müslüm Özcan da, Edirne'nin bir turizm kenti olduğunu ve bu anlamda çok ziyaretçi çektiğini belirtti.

Turizm yoğunluğunun yansımasının Karaağaç'ta da görüldüğünü dile getiren Özcan, şunları söyledi:

"Karaağaç yerleşkesi önemlidir. Çünkü burası Lozan Anlaşması ile alınan tek kara parçasıdır. Karaağaç yerleşkesinin içerisinde tarihi istasyon binası da mevcut. Üniversitenin ek binaları da müze olarak kullanılmaktadır. Bu yılın ilk 5 ayında 85 bine yakın yerli ve yabancı turist bu yerleşkedeki alanımızı ziyaret ettiler. Yerleşkede müzelerimiz ve öğrencilerin yaptığı heykellerin sergilendiği alanlar yer alıyor. Karaağaç kampüsüne, yerleşkesine aynı zamanda açık hava müzesi de denilebilir."

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi

2008-2009 eğitim öğretim yılında Resim Bölümü'yle eğitime başlayan TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi resim, heykel ve grafik olmak üzere üç bölümde eğitim veriyor.

Fakültenin yer aldığı Karaağaç Yerleşkesi, 20. yüzyılın başında Mimar Kemalettin’in projesi olarak inşa edilen tarihi Edirne Tren Garı ve buna bağlı diğer hizmet binalarının içinde bulunduğu, sanatçılara ilham kaynağı olan anıtsal ağaçlarla dolu bir doğal güzelliğe de sahip.

Kaynak: AA