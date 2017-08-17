  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Terör operasyonunda 11 gözaltı

Muş'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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Terör operasyonunda 11 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütünün yapılanması içerisinde bulunan, örgüt mensuplarına kuryelik ve işbirlikçilik yaptıkları tespit edilen, aralarında DBP'li Belediye Meclis Üyesi ve HDP Muş muhasibinin de bulunduğu 11 şahıs, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ile yakalanmıştır."

Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı. 

Etiketler: Muş, terör
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