Tekirdağ'da tren kazasında hayatını kaybedenler toprağa veriliyor

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treninin Tekirdağ Çorlu yakınlarında devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 24 yolcudan bazıları dün toprağa verildi.

Bugün Edirne Uzunköprü'de cenaze törenleri düzenlenecek. Kazada yaralanan 318 kişiden 276'sının tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

42 kişinin tedavisi, Tekirdağ, Çorlu ve İstanbul'da bulunan hastanelerde devam ediyor.

Kazanın yaşandığı bölgede onarım çalışmaları sürüyor

Devlet Demiryolları ekipleri, kazanın olduğu 400 metrelik güzergahın iki ayrı bölümünde çalışmalar yürütüyor.

İşçiler, vinç yardımıyla bölgeye yeni travers taşlar ve raylar döşüyor. Bu işlemin gün içinde bitmesi ve tren seferlerine yarın başlanması planlanıyor.

Ayrıca, kullanılamaz hale gelen 5 vagonun, onarılan raylardan getirilecek vinçle kaldırılacağı öğrenildi.

Çorlu ilçesinde önceki gün, yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 318 kişi de yaralanmıştı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı da, kazaya ilişkin soruşturmasını çok boyutlu olarak sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treninin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 24 yolcudan bazıları dün toprağa verildi.

Bugün Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde cenaze törenleri düzenlenecek.

Kazada yaralanan 318 kişiden 276'sının tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

42 kişinin tedavisi, Tekirdağ, Çorlu ve İstanbul'daki hastanelerde devam ediyor.

Devlet Demiryolları'nın vagonların kaldırılması için Sarılar Köyü'ndeki çalışmaları sürüyor.

Bölgeye vinçlerin ve taşıyıcı vagonların geçebileceği yeni ray sistemi döşeniyor.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı da, kazaya ilişkin soruşturmasını çok boyutlu olarak sürdürüyor.