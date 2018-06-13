TCG YILDIRAY denizaltısı hedefini böyle batırdı

TCG YILDIRAY denizaltısı, 11 Haziran 2018 tarihinde kullanımdan kalkan hedef gemisini harp başlıklı torpido atışıyla batırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, TCG YILDIRAY denizaltısının torpidoyla hedef gemiyi batırdığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

TCG YILDIRAY denizaltısı tarafından 11 Haziran 2018 tarihinde kullanımdan kalkmış olan bir hedef gemisine harp başlıklı torpido atışı başarıyla gerçekleştirilmiş ve hedef gemi batırılmıştır. pic.twitter.com/GQGS1CAsBa