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TCG YILDIRAY denizaltısı hedefini böyle batırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kullanımdan kalkmış olan bir gemiyi, TCG YILDIRAY denizaltısının torpido atışıyla batırdığı anların görüntülerini paylaştı.

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TCG YILDIRAY denizaltısı hedefini böyle batırdı

TCG YILDIRAY denizaltısı, 11 Haziran 2018 tarihinde kullanımdan kalkan hedef gemisini harp başlıklı torpido atışıyla batırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, TCG YILDIRAY denizaltısının torpidoyla hedef gemiyi batırdığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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