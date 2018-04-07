TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu toplandı

Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Sepetçiler Kasrı'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, 7'si AK Parti'den, 3'ü CHP'den, biri MHP'den ve biri de HDP'den olmak üzere 12 milletvekilinden oluşan komisyonun 10 Ocak'ta çalışmalarına başladığını, çeşitli toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tezcan 10 Nisan'da çalışmalarını tamamlayacaklarını belirterek çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Komisyon 10 Nisan'da çalışmalarını tamamlayacak. Yapılan çalışmalar ve görüşmeler neticesinde hazırlanan rapor Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Rapor TBMM üyeleri ve kamuoyuyla da paylaşılacak.

Komisyon bugüne kadar 14 kez bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 21 akademisyen, bir kamu kurumu temsilcisi, 5 eski kullanıcı, 3 sivil toplum kuruluş temsilcisi, 3 gazeteci, bir belediye başkanı ve Cumhuriyet savcısı olmak üzere 91 kişiden görüş alındı.

2 bin 148 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetti

Uyuşturucu madde bağımlılığının yeni nesilleri ve gençliği tehdit eden bir hastalık ve toplumsal bir yara olduğunu vurgulayan Tezcan, ülkemizdeki uyuşturucu kullanım oranlarının Avrupa'yla kıyaslanamayacak kadar düşük olduğunu ancak 2007'den 2010'a kadar uyuşturucu kullanımı sebebiyle 2 bin 148 vatandaşın hayatını kaybetmesinin bununla mücadelenin önemini ortaya koyduğunu kaydetti.

Yılmaz Tezcan, BM raporlarına göre dünyada yüzde 95'in üzerinde afyon ve doğal uyuşturucu üretiminin Afganistan'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu uyuşturucunun, içinde Türkiye'nin de olduğu üç hat üzerinden sevk edildiğini dile getiren Tezcan, Batı'da "sentetik kalnogloit" denilen ilaçların da Hollanda ve Belçika gibi Avrupa Birliği ülkelerinde üretilerek, Türkiye üzerinden Doğu, Orta Doğu ve Arap ülkelerine gönderildiğini anlattı. Tezcan, Türkiye'nin iki noktadan da hedef haline getirildiğini belirterek, bunun, terörden daha sıkıntılı ve önemsenmesi gereken bir konu olduğunu vurguladı.

Komisyonda internet ve teknoloji bağımlılığı da araştırılacak

Sadece uyuşturucu madde bağımlılığını değil, internet ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili de bir başlık açacaklarına dikkati çeken Tezcan, şunları kaydetti:

"Maalesef bugün günde 6 saatten fazla teknolojiyle, cep telefonuyla, bilgisayarla uğraşan insanların bağımlı olduğuyla ilgili bilim adamlarının çalışmaları var. Çocuklarımız, gerek oyun bağımlılığı gerekse de internet ve teknoloji bağımlılığından bir hastalık olarak düşündüğümüzde onların da mutlaka tedavi edilmesi, kurtarılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar gerek TBMM'de gerekse hükümet olarak bütün bağımlılık türlerinin engellenmesi ve alınacak tedbirlerin ortaya konması noktasında desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Burada sadece bir birey değil toplum, devlet, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları olarak çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor."

Mücadelede sivil toplum kuruluşları önemli

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz da madde bağımlığını önleme ve rehabilitasyon anlamında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının bu mücadele içinde rollerinin artırılmasını ve kapasitelerin geliştirilmesini önemsediklerine dikkati çeken Yılmaz, "Dünyayı da bu anlamda çok detaylı inceledik. Sivil toplumun aktif rol aldığı ülkelerde bu mücadelenin gerçekten daha farklı ele alındığını ve iyi noktalara gittiğini söylemek mümkün. Bu anlamda buradan hayırlı sonuçlar çıkmasını ve sivil toplum kuruluşu katılımının daha da önceliklendirilmesine ilişkin bir kanaat oluşmasını önemsiyoruz" diye konuştu.

Toplantıya, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Fatih Kaymakam Vekili Ali Balaban, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Burcu Çetinkaya ve aralarında Mustafa Ceceli ve Hülya Koçyiğit'in olduğu sanatçılar, akademisyenler, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA