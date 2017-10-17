Şırnak'ta kömür ocağında göçük

Şırnak'ta özel bir kömür ocağında göçük meydana geldi. Bazı işçiler göçük altında kaldı.

Şırnak'ta kömür ocakları bölgesindeki 1 no'lu kömür ocağında göçük meydana geldi. Bazı işçilerin göçük altında mahsur kaldığı bildiriliyor.

Hastaneye kaldırılan 4 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralı olarak tedavi altına alındı. İşçilerin kurtarılması için bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Şırnak’ta meydana gelen kazanın olduğu maden sahası, işletme ve iş güvenliği riski barındırdığı için MİGEM tarafından 2013 yılında faaliyete durdurulmuş bir sahadır. Kazanın meydana geldiği saha için MİGEM tarafından verilmiş çalışma ruhsatı söz konusu değildir. Yapılan işlem kaçak işlemdir." açıklamasında bulundu.



