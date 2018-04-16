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Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak Silopi’de terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Şırnakta 4 terörist teslim oldu

Terör örgütlerine operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Operasyonlar devam ettikçe iyice köşeye sıkışan terör örgütü mensupları bir bir teslim oluyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, yurt içi olaylarla ilgili son bilgilere yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: terörsist, şırnak, Silopi, PKK
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