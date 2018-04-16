Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Terör örgütlerine operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Operasyonlar devam ettikçe iyice köşeye sıkışan terör örgütü mensupları bir bir teslim oluyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, yurt içi olaylarla ilgili son bilgilere yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak/Silopi’de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.https://t.co/dmnFIhrN2i — TSK (@TSKGnkur) 16 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber