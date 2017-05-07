Savunma sanayisinin kalbi IDEF'te atacak

Dünyadaki ilk 5 savunma fuarı arasında yer alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 13. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuarda, bu yıl 50'yi aşkın ülkeden yaklaşık 800 firma savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında en modern araç, malzeme ve sistemlerini tanıtacak.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda organize edilen IDEF, İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek.

İki yılda bir düzenlenen IDEF'ler, açıldığı yıl Türkiye’nin en büyük uluslararası organizasyonu olma özelliğini taşıyor.

Fuarda bu yıl, 50'yi aşkın ülkeden yaklaşık 800 firma savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında üretilen en modern araç, malzeme ve sistemlerini sergileyecek. Ayrıca savunma sanayisiyle doğrudan ilişkili firmalar dışında, diğer sanayi dallarından da çok sayıda üretici firmanın fuarda yer alması bekleniyor.

IDEF önceki yıllarda olduğu gibi savunma sanayisi alanında dünyanın önde gelen üst düzey tedarik makamlarını ağırlayacak. En çok resmi heyet ağırlayan savunma sanayisi fuarları arasında yer alan IDEF'e, 67 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 124 heyetin katılması öngörülüyor.

Savunma ve güvenlik alanında Türkiye'nin en önemli tedarik makamları IDEF'te resmi görüşme ofisleri açarak, katılımcı firmalar ve yabancı heyetlerle bir araya gelecek. Bu sayede alıcılar ihtiyaçlarıyla ilgili son ürünleri görebilme, geniş firma kitlesine ulaşabilme ve yabancı heyetlerle uluslararası görüşmeler yapabilme imkanına kavuşurken, katılımcı firma yöneticileri de savunma sanayisiyle ilgili devletin tüm tedarik makamlarına tek seferde erişebilecek.

IDEF özellikleriyle kendi kategorisinde Türkiye'deki tek ve rakipsiz fuar olarak öne çıkarken dünyada ilk 5 savunma sanayisi fuarı arasında bulunuyor. Bu yılki organizasyon da geleneksel görüşmelerin, iş bağlantılarının ve anlaşmalarının ortak noktası olacak.

IDEF'lerin dünyanın en önemli fuarlarından biri ve savunma sanayisinin stratejik iş birliği platformu haline gelmesinde planlı gerçekleştirilen B2G, B2B ve G2G görüşmelerinin büyük önemi bulunuyor. Bu yıl görüşmeler "Meet at IDEF" sloganıyla düzenlenecek. Bu kapsamda, IDEF 2017'ye katılan her yabancı heyet ve katılımcı firmaya, üst düzey tedarik makamları, yabancı heyet ve diğer firmalarla bire bir görüşme imkanı sunulacak.

IDEF 2017'de 2 binin üstünde planlı iş görüşmesi yapılması ve bir dizi anlaşmaya imza atılması öngörülüyor. Fuarda gerçekleşen iş hacminin bu görüşmeler sayesinde artması bekleniyor.