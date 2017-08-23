Savunma sanayinden yeni bir başarı

Meteksan Savunma, sınır ve kritik tesis güvenliği için geliştirilen "Retinar PTR" çevre gözetleme radarını ilk kez ihraç etti.

Savunma sanayisinde özgün ürünler geliştirerek rekabetçiliği ve ihracat olanaklarını artırmaya yönelik çabalar meyvelerini veriyor.

Meteksan Savunma, bu kapsamda sınır ve kritik tesis güvenliği için geliştirdiği Retinar PTR çevre gözetleme radarıyla yakaladığı başarıyı yurt dışına taşıdı.

Dost bir ülkede açılan radar ihalesini uluslararası rakiplerini geride bırakarak kazanan Meteksan Savunma, Retinar PTR için ilk ihracat sözleşmesini imzaladı.

Küçük boyutları ve hafifliğiyle öne çıkan radar, Retinar ailesinin taşınabilir modeli olarak yüksek teknolojisiyle dikkati çekiyor.

Retinar PTR, sınır ve kritik tesis güvenliğiyle mobil operasyonlarda çevre gözetleme gibi alanlarda kullanım için geliştirildi. İki personelin özel sırt çantasında rahatça taşıyabildiği Retinar PTR, bu özelliğiyle kullanım alanı konusunda sınırları ortadan kaldırıyor.

Retinar PTR'nin en önemli özelliklerinden birini de mikro doppler analizi yaparak tespit edilen hedeflerin araç, insan veya hayvan olduğunu ayırt edebilmesi oluşturuyor.

İhale sürecinde yurt dışında farklı arazi ve hava şartlarında gerçekleştirilen saha testlerini başarıyla geçen Retinar PTR, operasyonlar için hazır olduğunu kanıtladı.

Güvenli bölgeler sağlıyor

Retinar PTR, "Büyük ve tehditlere açık arazilerde güvenli bölge nasıl oluşturulacak?", "Yaklaşan tehdit nerede ve nasıl tespit edilecek?" sorularına "hemen" ve "en uzak noktada" şeklinde yanıt veriyor.

Meteksan Savunma mühendislerince tasarlanarak üretilen Retinar PTR; radar, tripod, güçlendirilmiş dizüstü bilgisayar ve güç ünitesinden oluşuyor. Sistem, modüler yapısıyla kolay taşınıyor, hızlı kuruluyor, basit kullanımıyla en zor koşullarda en hızlı şekilde güvenli bölgeler oluşturuyor.

Hafifliği ve az parçalı yapısıyla her yere kolaylıkla taşınabilen Retinar PTR, 5 dakikadan az sürede kurulabiliyor, uzman olmayanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Sistem, güç tüketimi, uzun batarya ömrü ve az personelle geniş alanda gözetleme görevini hatasız yerine getirebiliyor.

Retinar PTR, farklı kullanım modlarıyla güvenlik seçenekleri sunuyor. Radarla 360 derece alan taramasının yanı sıra dost-düşman alarm bölgeleri işaretlenebiliyor, yalnızca seçilen alanda tarama yaptırılabiliyor.

Pan, tilt kamera hareketleri ve ize yönlendirme yeteneklerine sahip Retinar PTR, 4 kilometreden insan büyüklüğündeki hedefleri, 10 kilometreden araçları tespit ve takip edip sınıflandırabiliyor. Retinar PTR, özel algoritma yazılımıyla insanı aynı büyüklükteki nesnelerden ayırıp hatasız sonuçlar veriyor.

Zorlu koşullar engel olmaktan çıkıyor

Retinar PTR, kamera ve dürbün gibi görüntüleme sistemlerinin yeterli olmadığı hava ve ışık koşullarında gelişmiş radar sistemiyle net sonuçlar veriyor.

Araç üstü kullanım, Wi-Fi ile uzaktan erişim, tablet ve akıllı telefon uygulamaları gibi farklı seçeneklerle kontrol edilebilen Retinar PTR, mevcut kamera sistemleri ve radar konsollarına da entegre edilebiliyor.

Retinar PTR, sahada ekibin bir parçası olarak operasyonel üstünlük sağlıyor. Retinar PTR ile güvenli bölgeye yönelik herhangi bir hareket olduğunda bu, kilometrelerce öteden hemen görülebiliyor, önlem alınabiliyor ve tehdidi etkisiz hale getirmek için ekstra zaman kazanılıyor.

Retinar PTR birlik ve kuvvet koruması, kritik tesis, havaalanı, sınır ve sınır kapısı, devriye güvenlikleri için kullanılabiliyor.