Savaş mağduru çocukların ailesi oldular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koruyucu ailelerin sayısını artırmak üzere yürüttüğü çalışmalar, Türk vatandaşı çocuklarla birlikte savaş mağduru çocuklar için de umut oldu.

Bugüne kadar 4 bin 743 koruyucu aile, 5 bin 759 çocuğa yuvasını açarken, Suriye başta olmak üzere Irak ve Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan ve yanlarında bir refakatçisi olmayan çocuklar da bu sistemle aile sıcaklığı içerisinde büyüyebilme fırsatını yakaladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verilerine göre, mevcut durumda 109 korunmaya muhtaç yabancı uyruklu çocuk, gönüllü olarak bakımlarını üstlenen vatandaşlar sayesinde koruyucu aile sisteminin içine alındı.

Koruyucu aile yanına yerleştirilenlerden 55'ini Suriye, 12'sini Afgan uyruklu çocuklar oluştururken, 42'i çocuğun da farklı ülkelerden Türkiye'ye sığındığı öğrenildi.

Türkiye'ye sığınan çocukları sahiplenen koruyucu aileler 18 farklı ilde bulunuyor.

Savaş mağduru çocuklara koruyucu aile olan illerin başında, Suriyelilerin de yoğun olarak yaşadığı Gaziantep geliyor. Ayrıca Adana, Balıkesir, Erzurum, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Sivas, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye'de de koruyucu aileler bulunuyor.

Kaynak: AA