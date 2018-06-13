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PTT'den FIFA Dünya Kupası'na özel anma pulu

PTT A.Ş. "FIFA Dünya Kupası Rusya 2018" konulu anma pulunu, 14 Haziran'da tedavüle çıkaracak.

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PTTden FIFA Dünya Kupasına özel anma pulu

PTT'nin açıklamasına göre, FIFA'nın resmi işaret, logo ve maskot görsellerine yer verilen anma pulu, bu yıl 21'incisi düzenlenen Dünya Kupası'nın başlayacağı 14 Haziran'da tedavüle çıkarılacak.

İkisi 2'şer lira, ikisi 4'er lira bedelli dört değerli anma pulu ile söz konusu pula ait 15 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT işyerlerinde satışa sunulacak. Ayrıca, pulu internet üzerinden satın almak isteyenler www.filateli.gov.tr adresinden ve filateli cep uygulamasından yararlanabilecek.

Filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Ankara Ulus PTT Merkez Müdürlüğü'nde "FIFA Dünya Kupası Rusya 2018 14.06.2018 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

Filatelik yayınlar, filateli konusuyla ilgili hazırlanan yayınlara deniliyor. Esas olarak posta pulları ve posta tarihi konularında bilgi vermek için çıkarılıyorlar.

Kaynak: AA

Etiketler: PTT, fifa dünya kupası rusya 2018, anma pulu
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