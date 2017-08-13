  • 13 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Piknikte silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

Adıyaman’da piknik alanında çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı.

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Piknikte silahlı kavga: 1i çocuk 2 yaralı

Adıyaman’da Kahta-Siverek yolu üzerindeki Kahta Çayı kenarında piknik yapan Bayat ve Gül aileleri ile başka bir aile arasında bilinmeyen nedenden dolayı sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, gruptakilerden ismi öğrenilmeyen bir kişi yanında getirdiği av tüfeğiyle tartıştığı gruba doğru ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Halil Bayat (31) ve Emine Gül (9), 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın failinin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

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