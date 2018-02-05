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Buradasınız : » » Okul çevrelerine 16 bin personelle sıkı denetim

Okul çevrelerine 16 bin personelle sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk günü 81 ilde eş zamanlı olarak okulların çevresi 16 bin 397 personelin katılımıyla denetlendi.

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Okul çevrelerine 16 bin personelle sıkı denetim

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, 2-4 Şubat'ta ülke genelindeki okulların çevresinde 30 bin 238 personelin katılımıyla yapılan uygulamanın ardından, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde de "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulamaya, uyuşturucu, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, ilçe emniyet müdürlükleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik birimleri ile güvenlik yönünden riskli bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşturulan karma ekipler katıldı.

Huzur ve güveni sağlamak için yapıldı

16 bin 397 personelin görev yaptığı uygulama sırasında, çocukların huzur ve güven ortamında eğitimlerini sürdürmesi amacıyla, çevresinde risk unsuru belirlenen okullar ile çocuk parkları ve öğrencilerin yoğun olduğu alanlar, uyuşturucu kullanan, satan ya da aranan kişiler bakımından denetlendi.

İstanbul'da okul çevrelerinde denetim

Uygulama kapsamında Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde okul servis araçlarına, şoförlerine ve rehber personele yönelik denetleme ve kontroller de yapıldı.

Tüm ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çevreleri ile yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, okulların çevrelerinde alkol ve tütün mamulu satışı yapılan yerler, içkili mekanlar, bahis oyunları bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları, öğrenci yurtları gibi yerlerde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sıkı denetim, polis, Emniyet Genel Müdürlüğü
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