'Dilimiz Kimliğimizdir' konulu makale ve deneme yarışması ödülleri sahiplerini buldu

"Dilimiz Kimliğimizdir" konulu Türkçe'yi Doğru ve Güzel Kullanma Makale ve Deneme Yarışması Ödül Töreni, Türk Dil Kurumu Toplantı Salonu'nda yapıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin ve öğrenciler katıldı.

"Dilin geçmişle bağını koparmayacağız"

Dilin milli değerlerin özü ve kalbi, milletlerin de en büyük hazinesi olduğuna işaret eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, sadece bir iletişim aracı olmayan dilin aynı zamanda kültür aktarımını sağladığını anlattı.

Dilin kullanıldıkça, işlendikçe gelişip güzelleşeceğine işaret eden Yılmaz, bu nedenle dilin doğru ve güzel kullanımını desteklediklerini ve yarışmanın da bu amaca hizmet ettiğini belirtti.

Bakanlık olarak Türkçeyi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmak için Türk dilinin yerinde, doğru ve dil kurallarına uygun ve anlaşılır şekilde konuşulmasını ve yazılmasını istediklerini belirten Yılmaz, "Bir istiklal ve istikbal meselesi atfettiğimiz bu konuda önemli çalışmalara imza attık" dedi.

Bakan Yılmaz, müfredattaki Türk dili üzerine becerilerin geliştirileceği derslerle ilgili bilgileri de paylaştı. Yılmaz, ortaokullarda seçmeli okuma becerisi, yazarlık ve yazma becerileri, iletişim ve sunum becerileri, drama, düşünme eğitimi, Anadolu liselerinde zorunlu ve seçmeli Türk dili ve edebiyatı, diksiyon ve hitabet ile seçmeli Osmanlı Türkçesi'nin olduğunu dile getirdi.

Osmanlı Türkçesi dersinin sosyal bilimler liselerinde zorunlu olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Dilin geçmişle bağını koparmayacağız. Osmanlı Türkçesi'ni daha iyi öğrendikçe, bu hazineyi biz sahipleneceğiz. Hazine bizim olacak ama kullandığımız, işlediğimiz sürece" ifadelerini kullandı.

"Düzenli kitap okuyun"

Öğrencilere üniversiteyi kazanmak için ilkokuldan itibaren düzenli kitap okumalarını tavsiye eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, okuma alışkanlığının güçlü olmasının beraberinde kavramayı ve muhakeme yapmayı getirdiğini, muhakemenin başarılması halinde de bir engel kalmadığını söyledi.

Yabancı dilin Türkçe'ye tahakkümüne dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Işık, "Dilimiz sadece kültürümüz değil, dilimiz aynı zamanda geleceğimiz. dilimizi ne kadar iyi kullanırsak dilimize ne kadar iyi hakim olursak kelimeleri ne kadar güzel ve yerinde kullanabilirsek aslında geleceğimizi de o kadar teminat altına alırız. Bu hem kendi geleceğimiz açısından bize çok önemli imkanlar sunuyor hem de ülkemizin varoluş mücadelesinde gelecekteki yerini pozisyonunu, gücünü belirlemesi mücadelesinde de bizim için nerede olacağımızı gösteriyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, sosyal medyada Türkçe'nin güzel kullanımına yönelik özendirici çalışmalar yaptıklarını da belirtti.

Kaynak: AA