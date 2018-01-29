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Buradasınız : » » KKTC'deki İTÜ çalışanlarından Afrin Harekatına destek

KKTC'deki İTÜ çalışanlarından Afrin Harekatına destek

KKTC'de, İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü çalışanları Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla maaşlarının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışladı.

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KKTCdeki İTÜ çalışanlarından Afrin Harekatına destek

İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, düzenlediği basın toplantısında, çalışanlarının maaşlarının bir kısmını TSKGV'ye bağışlama kararı aldıklarını söyledi. 

"Hem terör belasından kurtulmak hem de bölgede kalıcı barışı sağlamak için Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katkı, millet ve ordu dayanışmasına destek olmak adına böyle bir faaliyeti başlatmış bulunmaktayız." diyen Kahya, bu davranışın Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve tüm Türk dünyasındaki diğer kurum veya kuruluşlara örnek olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Kahya, destek kampanyasının, Kıbrıs Türkü'nün, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'deki tasarruflarına karşı gerçek hissiyatını yansıtması açısından önemine işaret ederek, Türk milletinin de bu zor süreçte birlik ve beraberlik içerisinde ordusunun her daim yanında olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Rektör Kahya, TSKGV Basın, Tanıtım, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Kemal Karababa'ya bağış çekini takdim etti.

Kaynak: AA

Etiketler: tskgv, KKTC, İTÜ, afrin
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