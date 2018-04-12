  • 12 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Kasap sordu, kedi miyavlayarak cevap verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kasap ile kedi arasında yaşanan et diyaloğu sosyal medyada hem izlenme hem de paylaşım rekoru kırıyor.

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Manisa Turgutlu'da okuma azmiyle adından "azimli kasap" diye bahsettiren ve TOBB üstün hizmet belgesi sahibi olan kasap İkram Korkmazer’in dükkanında sokak kedisiyle yaşadığı diyalog, sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi görüyor.

18 saniyelik görüntü hem izlenme hem de paylaşım rekoruna koşarken, hayvanseverler kasap Korkmazer'in duyarlı davranışına övgü dolu yorumlar yapıyor.

Turgutlu Eski Manisa yolu üzerinde kasap dükkanı işleten İkram Korkmazer’in iş yerine gelen ve yiyecek isteyen sokak kedisiyle yaşadığı anları, dükkandaki bir müşteri kameraya aldı.

Görüntüyü sosyal medya hesabında, "parasız daimi müşterim" notuyla paylaşan Korkmazer'in videosu, kısa sürede çok sayıda görüntülenme, yorum ve paylaşım aldı.

Görüntülerde kasap İkram Korkmazer, iki ayağı üzerinde kasap tezgahına tırmanan ve miyavlayarak kendisine seslenen kediye, "Ne istiyorsun, et mi? Paran yok mu? Parasız istiyorsun, iyi al bakalım hadi. Bir dahaki sefere parasını getir ama" diyor.

Kedi kasabın söylediklerine miyavlayarak cevap verirken diyaloğun sonunda bir parça eti kaparak yiyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, kedi, kasap
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