Karayollarında son durum (24 Temmuz 2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu kavşağı Ankara-İstanbul yönü 96-117. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle 29 Temmuz'a kadar TEM Otoyolu her gün 07.30-17.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanabilecek. Otoyolun Sapanca kavşağındaki İstanbul yönüde trafiğe kapalı olacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya kavşağı-Konya kavşağı 2-5. kilometreleri arasında TAİ-TUSAŞ Köprülü kavşağı ve bağlantı yolları ile EGM Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi çalışmaları nedeniyle 24 Ağustos'a kadar Çankaya kavşağı-Konya kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, karşı şeritten kontrollü ve bölünmüş yol şeklinde sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki üstyapı ve yapısal onarım çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos'a kadar 24 saat 3 vardiya esasına göre Asya-Avrupa istikameti Kuzey yönünde 1. ve 2. şeritler trafiğe kapatılacak, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanmak suretiyle başlayacak. 3 Kuzey ve 3 Güney şeritli köprüde, 2'şer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, her iki yönde 2 gidiş 2 geliş şeritle verilecek. AA