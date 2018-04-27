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Kapatılan FETÖ okullarına operasyon: 48 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.

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Kapatılan FETÖ okullarına operasyon: 48 gözaltı kararı

Başkentte, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okullarda görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgüte bağlı okullarda görev yapan ve FETÖ ile irtibatları belirlenen zanlıların gözaltı işlemleri Ankara'nın yanı sıra 11 ilde sürdürülüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda şu ana kadar 34 kişi gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, ankara
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