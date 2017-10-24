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Kamuda F klavye dönemi başlıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının F klavyeye geçiş süreci yıl sonunda tamamlanacak.

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Kamuda F klavye dönemi başlıyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Türkçe klavye olan "F klavye" kullanımını önemsediklerini söyledi.

Erdem, F klavyeye kademeli bir geçiş sağlanarak, halen kullanımda olan klavyelerin 2017 yılı sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Erdem, "Bunun için ciddi takipçilik ve çalışmalar yapıldı. F klavyeyle ilgili yüzbinlerce broşür dağıttık. F klavyenin önemine dikkat çekildi. Tekraren hatırlatıldı. Ayrıca F klavyeli dizüstü bilgisayar bulma sıkıntısı vardı. Türkiye’de artık dizüstü F klavyeli bilgisayar bulma kolaylığı sağlanıyor." dedi.

Gönlünün, herkesin kursa giderek 10 parmak F klavye kullanabilmesinden yana olduğu belirten Erdem, ancak şu anda bilgisayar kullananların çoğunluğunun bunu 3-4 parmağıyla yaptığını söyledi.

Q klavye kullanan bir kişinin yaklaşık 20 günde F klavyeyi aynı hızda kullanabilir hale geldiğine işaret eden Erdem, şöyle devam etti:

"Bizim mücadelemiz 10 parmak kullanmayı sağlamak. Neden? Çünkü verimi getirecek. Bu çok zor bir şey değil. Geçtik denildiği an biter. F klavyeye 'Ef' klavye diyenlere 'Ağzına acı biber süreyim de bir daha unutma.' diye latife yapıyoruz. Bir yandan da muhabbetle bu işi çözmeye çalışıyoruz. Önemli sıkıntılarımızdan biri alfabemizin İngilizce seslendirilmesi ki bu bizim yok olmamız demektir. Dilimizin yok olması demektir. Seslerimizin yok olması demektir. Düşünün bir insan ismini İngilizce seslendirdiği zaman farklı bir isim karşımıza çıkar."

Erdem, özellikle basın sektöründe çalışanların hız gereği tercihlerinin F klavyeden yana olduğunu, birçok gazetecinin kendisine "Bizi bir dertten kurtardınız. F klayve dizüstü bilgisayar bulamıyorduk. Şimdi buluyoruz." diyerek teşekkür ettiğini aktardı.

10 parmak kullanmayı sağlayan F klavyenin parmaklara göre kullanımı;

Kaynak: AA

Etiketler: F klavye zorunluluğu, f klavye
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