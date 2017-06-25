Jandarmadan duygusal paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığınca Bayramı dolayısıyla hazırlanan ve komando babanın operasyon dönüşü çocuğuna kavuştuğu anların yer aldığı görüntü izleyenlere duygulu anlar yaşatıyor.
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