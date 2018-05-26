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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu üretimi yaptığı belirlenen 2 kişi yakalandı. Operasyonda, 124 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

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İzmirde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında iki şüphelinin uyuşturucu madde üretimi yaptığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda E.D. ve S.Ç.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Polisin şüphelilerin adresinde yaptığı aramada da 124 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D. ve S.Ç. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA, DHA
 

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, izmir
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