  • 23 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.972
    EURO 4.904
  • BIST 115992.71
    ALTIN 171.416
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir ve Ankara'ya toz yağdı

İzmir ve Ankara'ya toz yağdı

Kuzey Afrika kaynaklı olduğu belirtilen toz taşınımı, İzmir ve Ankara'da etkili oldu. Araçların üzeri çamurla kaplandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmir ve Ankaraya toz yağdı

İzmir'de dünden bu yana etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu kente bıraktı.

Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan İzmirliler, lodoslu havada araçlarının üzerini yoğun bir tozla kaplı olduğunu gördü. Vatandaşlar, araçlarının camlarını temizledikten sonra yola çıkarken esnaf da vitrinlerini silerek işe başladı.

Kentte hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma yaşandı.

Çamurlu yağmur

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan ve "toz taşınması" denilen hava hadisesinin bu sabah İzmir'de de etkili olduğunu aktardı.

Yetkililer, lodosun Kuzey Afrika topraklarından aldığı tozu Türkiye'nin batı kıyılarına taşıdığını belirtti.

İzmir'de bugün ve yarın yağış da beklediklerini belirten yetkililer, havadaki toz ve rüzgar nedeniyle yağışların "çamur" şeklinde görülebileceğini ifade etti.

Ankara

Başkentte gece saatlerinde toz taşınımı etkili oldu.

Kentin merkezinde görülen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün iç ve batı bölgelerde gece saatleri için Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: toz taşınımı, toz, izmir, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER