İzmir ve Ankara'ya toz yağdı

İzmir'de dünden bu yana etkili olan lodos, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu kente bıraktı.

Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan İzmirliler, lodoslu havada araçlarının üzerini yoğun bir tozla kaplı olduğunu gördü. Vatandaşlar, araçlarının camlarını temizledikten sonra yola çıkarken esnaf da vitrinlerini silerek işe başladı.

Kentte hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma yaşandı.

Çamurlu yağmur

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan ve "toz taşınması" denilen hava hadisesinin bu sabah İzmir'de de etkili olduğunu aktardı.

Yetkililer, lodosun Kuzey Afrika topraklarından aldığı tozu Türkiye'nin batı kıyılarına taşıdığını belirtti.

İzmir'de bugün ve yarın yağış da beklediklerini belirten yetkililer, havadaki toz ve rüzgar nedeniyle yağışların "çamur" şeklinde görülebileceğini ifade etti.

Ankara

Başkentte gece saatlerinde toz taşınımı etkili oldu.

Kentin merkezinde görülen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün iç ve batı bölgelerde gece saatleri için Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapmıştı.

Kaynak: AA