İstanbul'da 15 adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu

İstanbul'da 8 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 39 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların İstanbul'daki faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerine eleman aktarımı sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen 8 ilçedeki 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 32'si yabancı uyruklu 39 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.