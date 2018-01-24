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İstanbul'a beklenen kar yağdı

Uzun zamandır beklenen kar yağışı bugün İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

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İstanbula beklenen kar yağdı

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Öğle saatlerinden başlayan kar yağışı, hava trafiğini etkilemedi.

Havalimanındaki uçakların iniş ve kalkışlarında herhangi bir gecikme meydana gelmedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekiplerinin, kar yağışının başlamasından itibaren hangarda bekletilen karla mücadele araçlarını pistlere yönlendirdikleri görüldü.

Atatürk Havalimanı'nda bu yıl kar mücadelesinin 31 ileri teknoloji ürünü özel maksatlı araç ve 104 personelle gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Ayrıca, yoğun kar yağışında uçaklara ve pistlere uygulanmak üzere 175 ton de-icing sıvı malzemenin hazır bekletildiği öğrenildi.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde aralıklarla yağan karın ardından, İstanbul Boğazı'nda açan güneşle beraber güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Kar yağışı, Atatürk Havalimanı
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