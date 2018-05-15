İstanbul ve Diyarbakır'da dev "Kudüs" mitingleri düzenlenecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Pazartesi günü Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, Gazze'de adeta soykırıma sebep oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararı, Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise "İsrail'in kuruluş yıl dönümü" olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi, büyük protesto gösterilerinin fitilini ateşledi.

Bu gösterilere gerçek mermilerle müdahalede gecikmeyen İsrail, 55 Filistinliyi şehit etti, 2 bini aşkın Filistinliyi ise yaraladı.

İsrail'in Gazze'deki bu katliamlarına dünyanın dört bir yanında tepki yağarken, saldırılara en sert tepki ise yine Türkiye'den geldi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde ABD ve İsrail karşıtı protestolar sürerken, resmi ziyaret için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Diyarbakır'da İsrail işgaline karşı dev mitingler düzenleneceğini açıkladı.

Cuma günü İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplayacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün öğleden sonra İstanbul Yenikapı Meydanı'nda İsrail'in işgaline karşı ses yükseltmek için toplanılacağını söyledi.

Erdoğan, Pazar günü ise Filistinlilerle dayanışma için Diyarbakır'da bir miting düzenleneceğini aktardı.

"Milyonluk yürüyüş"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği işgal altındaki Kudüs'e taşındı.

Filistin halkı Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs provokasyonuna tepki için sokaklara döküldü.

Dün sabah başlayan ve bugün de sürecek "milyonluk yürüyüş" adındaki kapsamlı gösteriler düzenleyen Filistinliler, İsrail'in sert müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırması sonucu 55 Filistinli şehit oldu, 2771'den fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: TRT Haber