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İstanbul Adalet Sarayı'na FETÖ operasyonu

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli personele yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Adalet Sarayına FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli, aralarında zabıt katibi ve mübaşirlerin de bulunduğu 13 personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu doğrultuda çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında zabıt katibi ve mübaşirlerin de bulunduğu personelin odalarında arama yapıldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Etiketler: İstanbul Adalet Sarayı, fetö, FETÖ operasyonu, PDY
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