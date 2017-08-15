Hırsızlık zanlısını güvenlik kameraları yakalattı

Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi ekipleri kent merkezinde son 10 günde yaşanan 13 olayda bisiklet, motosiklet ve ayakkabı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevrelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının bazı suçlardan kaydı bulunan Hidayet Ç. (24) olduğunu belirledi.

Merkez Karatay ilçesi Yeni Mahalle'de bulunduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Hidayet Ç, kısa süren kovalamaca sonunda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Hidayet Ç, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ayaklarındaki terlikleri fırlatarak tepki gösterdi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Hidayet Ç'nin, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

- Hırsızlık olayları güvenlik kamerasında

Şüphelinin karıştığı hırsızlık olaylarından bazıları güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kayıtlarda, Hidayet Ç'nin kilitlerini açtığı bisikletleri çalması yer alıyor.