Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu

Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyona Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden 200 polis katıldı.

Drone ve narkotik köpekleri yardımcı oldu

Operasyonda, drone ve hassas burunlu narkotik köpekleri aracılığıyla belirlenen Hint kenevirleri, polis ekipleri tarafından numune alınmasından sonra imha ediliyor.

Çalışmayla ilgili bilgi veren emniyet yetkilisi, şube müdürlükleri olarak yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik operasyon başlattıklarını belirtti.

Emniyet yetkilisi, operasyonda teknolojik imkanlardan faydalandıklarını söyledi:

"Hint kenevirlerinin piyasaya sürülmeden imha edilmesi, toplumumuzun özellikle genç nüfusun bundan olumsuz etkilenmemesi adına bizim için güzel bir adım."

Kaynak: AA