Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran Hüseyin Görüşen'e 7 yıl 6 ay hapis cezası

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davanın duruşmasına, tutuklu sanık eski Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen ile avukatları katıldı.

Görüşen, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, 15 Temmuz darbe girişimine kadar hiçbir soruşturma geçirmediğini ve inceleme yapan müfettişlerden iyi notlar aldığını savundu.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasıyla ilgili beyanların doğru olmadığını ifade eden Görüşen, "MİT sekretaryasını arattım ama ifadeye çağırmadık. Yerinde olmadığını öğrenince hiçbir işlem yapmadım. Ayrıca tanık olarak dinlenen İ.O'nun bu konudaki beyanları da doğru değildir" dedi.

Sanık Görüşen, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

Kamuoyuna MİT mensuplarını suçlu göstermeyi amaçlamışlar

Cumhuriyet Savcısı Cem Saklıca esas hakkındaki mütalaasında, Oslo sürecine dair MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran sanık Görüşen'in, "İstanbul'da görev yapan özel yetkili FETÖ/PDY mensubu savcılarla senkronize şekilde hareket edip hükümetin politikalarının akamete uğratılması ve kamuoyuna MİT mensuplarının suç işlediği izlenimini vermeyi amaçladığını" kaydetti.

Sanığın çocuğunu da örgütün hakim-savcı çocuklarına yönelik oluşturduğu öğrenci evlerine gönderdiğini belirten Saklıca, Görüşen'in FETÖ/PDY'nin ideolojisini ve amaçlarını benimseyerek faaliyetlerde bulunduğunu aktardı. Saklıca, özellikle MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılmasının örgütün amaçlarına hizmet ettiğini vurgulayarak, Görüşen'in cezalandırılmasını istedi.

Görüşen'e 7 yıl 6 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Görüşen'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek yurt dışı çıkış yasağıyla sanığın tahliyesine hükmetti.

Kaynak: AA