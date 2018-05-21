Gemiler elektronik ortamdan takip edilecek

"Liman Tek Pencere Sistemi” için Ankara'da, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalar atıldı.

Sistem, Türkiye'de limanlara yanaşan tüm gemilere ait bilgileri tek bir veri tabanında birleştirecek.

Şeffaf bir denetim mekanizması oluşacak. Belgede sahteciliğin önüne geçilecek.

Hem sektörün maliyeti azalacak hem de zamandan tasarruf sağlanacak.

"Avrupa Birliği tarafından uygulanan direktiflere uyumlu"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sistemin AB direktiflerine uyumuna dikkat çekti.

"Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen liman tek pencere sistemi, uluslararası denizcilik örgütü tarafından deniz ticaretinin kolaylaştırılması konvansiyonu ile belirlenmiş standartlarda ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan direktiflerle uyumlu olacaktır."

"İşlemler hızlanacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de sistemin işlemleri hızlandıracağını söyledi.

"Bütün bakanlıklarımız ve ilgili kuruluşlarımızın aynı veri tabanı üzerinden işlem yapması işlemleri hızlandırılması bakımından önemlidir diye düşünüyoruz."

Pilot uygulama 1 Haziran'da Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgesinde başlayacak.

Sistem, 1 Temmuz itibarıyla tüm limanlarda uygulanacak.

Kaynak: TRT Haber, AA