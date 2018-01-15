Geleceğin robot tasarımcıları yarıştı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, "VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası" özel bir okulun Kemerburgaz kampüsünde gerçekleşti.

Yarışmada, robotik bilimiyle genç yaşlarda tanışan öğrenciler yıl içerisinde yaptıkları tasarımları sunarak yarıştı. Yarışmada, Türkiye genelinde ilkokul ve ortaokulda eğitim gören 310 öğrenci ve 51 takım yarıştı.

Yaklaşık 50 jürinin robot tasarımlarını değerlendirdiği yarışmada, öğrencilere toplam 12 farklı kategoride ödül, törenle verildi.

Ödül töreninde yarışmanın Takım Çalışması Şampiyonu birincilik ödülüne Roboto ve Storm Knights adlı 2 takım layık görülürken, ikincilik ödülünü Dinozor ve Robo Man’s takımları seçildi.

VEX IQ Off Season Robotik Turnuvası Takım Ödülleri ise şöyle;

Takım Çalışması Turnuvası Birincilik Ödülü: Roboto ve Storm Knights

Takım Çalışması Turnuvası İkincilik Ödülü: Dinozor ve Robo Man's

Robot Becerileri Turnuvası Üçüncülük Ödülü: RobKod

Robot Becerileri Turnuvası İkincilik Ödülü: Era Robotics Team

Robot Becerileri Birincilik ödülü: Çevik

Jüri Özel Ödülü :Girl Powera

Tasarım Ödülü: Pegases

En tutkulu takım ödülü : Abstract Life

Yapı Ödülü : VEX Time

Enerji Ödülü : A.R.M.Y

Düşünülmüş Program Ödülü: Alpha Team

Özgün Üretim Ödülü : Mekanik 5’li

Katılımcı takımlara Eğitimde İnovasyon Derneği ve Okyanus Koleji onaylı katılım sertifikası verildi.

"Bu çocuklar gelecek yüzyılı inşa edecek"

Turnuva organizatörlerinden olan Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, okulda teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, yarışmada hedeflerinin, çocuklara üretebilen birey olma bilincini vermek olduğunu söyledi. Turnuvada Türkiye'nin İzmir, Eskişehir gibi birçok ilinden ilkokul ve ortaokuldan gelen öğrencilerin yarıştığına dikkati çeken Demiray, şunları kaydetti:

"Bu turnuva Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Çocukların teknolojik gelişmelerdeki motivasyonunu yüksek tutmak için bu turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Çocuklar yarışmada görüldüğü gibi çok heyecanlı ve meraklı. Kodladıkları ve ürettikleri ürünlerle beraber yarışıyorlar. Robotik bilimi, öğrenciler, gençler ve ülkemiz için ileride algoritma mantığını yakalamaları adına, eğitimsel olarak çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir uygulama. Robotları her bir öğrenci, öğretmenleri eşliğinde kendileri yaparak, kodladılar. Bir ürünün nasıl daha hızlı ve başarılı olurunu tasarladılar, uyguladılar. Yeni yaptıkları ürünlerle de yarıştılar."

Demiray, turnuvanın yerli ve milli teknoloji üretimi açısından önemine de değinerek, "Şu an en önemlisi, teknoloji kodlayarak, bir ürünü oluşturmak. Bu çocuklar gelecek yüzyılı inşa edecek. Turnuvamızda genç mucitler yarıştı." ifadelerini kullandı.

"Mühendislik üniversitede değil, ilkokul ve ortaokulda başlayan bir süreçtir"

Eğitimde İnovasyon Derneği Başkanı Utku Öztekin de yarışmaların eğitim sürecinin bir parçası olduğunu ifade ederek, mühendisliğin üniversitede değil, ilkokul ve ortaokulda başlayan bir süreç haline geldiğini vurguladı. Öztekin, şöyle konuştu:

"Bu yarışmalarımız, çocuklarımızın eğitim yılı içinde yaptıkları çalışmaları destekliyorlar. Bugün bu turnuvada İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi farklı şehir ve okullardan gelen 51 takımımız yarıştı ve burada birlikte mücadele ettiler. Bu yarışmalarda birinci ve ikinci olmak yarışmada ikinci planda olan bir konu. Takımlar sahaya çıktıklarında, farklı okullardan gelen takımlar beraber ortak bir amaç için mücadele ediyorlar. Çocuklar mühendislik becerilerini geliştirirken, bir yandan da öğrencilerle birlikte bir dayanışma geliştiriyorlar."

Genç tasarımcılar konuştu

Yarışmada birinci olan Storm Knights takımı kaptanı Arda Carık, Eskişehir’den İstanbul’a geldiğini söyledi. Carık, “Robotumuzu 6 kişilik takımla 2 haftada yaptık. 3 tane kareli yerlerden kaldırabiliyorsunuz. Kaldırdığınızda direğe sokup ortasından çıkarıp takabiliyorduk. Mimar olmak istiyordum ama gelecekle robotik bilimiyle ilgileneceğim.” şeklinde konuştu.

Roboto Takımından 13 yaşındaki Samet Özdemir, bugünlere çok zor geldiğini söyledi. "Bu robotu özel tasarım olmasını istedik. Birinciliği getirdi. Tuttuğunu bırakmıyor ve böylece yüksek rekorla birincilik aldık. " diyen Özdemir, beyin cerrahı olmak istiyor.

Çılgın Robotlar Takımı'nda yarışan 10 yaşındaki Evrim Koşar, yarışmadaki robotu yaklaşık 3 haftalık bir sürede hazırladıklarını anlattı.

Robospeed Takımında yarışan 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Onur Kaim, Claw Bot adlı robotla yarışmada yer aldıklarını söyledi. Kaim, "Claw Bot'un özelliği yerden robotları alıp sırtına koyabilme ve direklere yerleştirebilmesidir. Kollarını aşağı ve yukarı hareket edebiliyor. Gelecekte de robot mühendisi olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA