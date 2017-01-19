Fırat Kalkanı Harekatı'nda 164 hedef tam isabetle vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 149'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 164 hedef vuruldu, 16 terörist etkisiz hale getirildi.

ÖSO tarafından karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Suflaniyah ve Kabr al Mukri meskûn mahallerinin ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edildiği; hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 164 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alındığı ve DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edildiği belirtildi.

Ayrıca; Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah ve Kabr al Mukri’de bulunan 18 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda barınma yeri olarak kullanılan 16, karargâh olarak kullanılan 2 bina imha edildi.

Yine, Muhalif unsurlara destek sağlayan unsurlarımızın Bzagah ve Kabr al Mukri’de tespit ettiği 3 DEAŞ hedefi yapılan koordinasyon sonucunda, koalisyon hava unsurları tarafından imha edildiği de aktarıldı.

Rusya ile yapılan mutabakat sonucunda El Bab bölgesinde belirlenen koordinasyon hattının güneyinde tespit edilen DEAŞ hedeflerinde Rusya’ya ait uçaklar tarafından imha edildiği, harekâtın 149. gününde icra edilen harekât kapsamında tespiti yapılan 16 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildiği ifade edildi.